ACM bekijkt voorstel tijdgebonden stroomtarieven kleinverbruikers

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kijkt naar een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland voor volume- en tijdsafhankelijke tarieven voor kleinverbruikers, zoals huishoudens. Het voorstel houdt in dat kleinverbruikers meer betalen voor stroomgebruik tijdens piekmomenten op het net of als ze veel elektriciteit afnemen.

Het plan is bedoeld om verbruikers minder stroom te laten gebruiken tijdens piekuren op het volle net. Het moet bijvoorbeeld goedkoper worden om een elektrische auto midden op de dag of 's nachts op te laden. Daardoor ontstaat volgens de toezichthouder ruimte om andere netgebruikers aan te sluiten. Met volumeafhankelijke tarieven moeten de kosten daarnaast eerlijker worden verdeeld.

Een woordvoerder licht toe dat de ACM de komende maanden naar het voorstel kijkt en wat het betekent voor consumenten. De toezichthouder verwacht rond de zomer met een ontwerpbesluit te komen en dat de aanpassingen in 2029 kunnen worden ingevoerd.