1. Wonen: de grootste hefboom

Je woonlasten zijn bijna altijd je grootste maandelijkse kostenpost. Elke euro die je daar bespaart, levert elke maand opnieuw winst op.

Blijf bewust kleiner wonen dan je inkomen “toelaat”. Krijg je opslag, dan is de reflex vaak: groter huis, duurdere buurt. Draai het om: houd je huidige woning en gebruik de extra ruimte om meer te sparen.

Overweeg ‘house hacking’ als het kan. Koop een woning met twee units, woon in één deel en verhuur de andere. In de VS zijn er genoeg voorbeelden van mensen die hierdoor vrijwel gratis wonen omdat de huur de hypotheek dekt.

Heb je al een koophuis: verhuur een kamer, zolder of tuinhuis. Langdurige verhuur levert stabiele inkomsten op, kort verblijf via platforms kan juist piekmomenten opvangen.

Vermijd “lifestyle‑inflatie”: niet om de paar jaar verhuizen naar iets groters omdat het kan. Tien jaar in een betaalbare woning blijven wonen is saai, maar financieel extreem krachtig.

2. Voedsel: thuis eten als default

Eten is de tweede grote kostenpost, zeker als je veel bestelt of uit eten gaat. Kleine aanpassingen leveren hier snel veel op.

Maak thuis koken de standaard. Plan een simpel weekmenu, doe één grote boodschappenronde en koop vooral basisproducten: rijst, pasta, peulvruchten, groente, eieren. Dat is vele malen goedkoper dan kant‑en‑klaar en bezorgmaaltijden.

Verwijder bezorgapps van je telefoon of verstop ze diep in een map. Hoe meer frictie, hoe kleiner de kans dat je automatisch bestelt na een lange dag.

Kook in grote porties. Maak bijvoorbeeld een pan curry of pasta voor twee tot drie dagen. De volgende dag hoef je alleen op te warmen en kom je minder in de verleiding om te bestellen.

Houd vaste “uit‑eten momenten” aan in plaats van ad‑hoc. Bijvoorbeeld één keer per week of per maand bewust uit eten, en de rest van de tijd gewoon thuis. Dan blijft het leuk én betaalbaar.

3. Vervoer: minder auto, meer vrijheid

De auto i s een stille geldslurper: brandstof, verzekering, belasting, onderhoud, parkeerkosten en afschrijving.

Vraag je eerlijk af of je echt een (tweede) auto nodig hebt. Eén auto wegdoen scheelt soms duizenden euro’s per jaar.

Gebruik vaker het ov. Zelfs als het soms langer duurt, verdien je het terug in de vorm van lagere vaste lasten en geen parkeerstress.

Voor korte afstanden: lopen of fietsen. Je spaart op benzine en slijt je auto minder snel, terwijl je gezondheid erop vooruitgaat.

Kun je je auto niet missen: carpool met collega’s of buurtgenoten. Brandstof en parkeerkosten deel je, de besparing tikt snel aan.

4. Maak sparen de automatische default

Tot slot draait het om gedrag. Maak sparen zo makkelijk mogelijk: