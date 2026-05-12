Dit plantje beschermt tegen hartfalen. En de behandeling kost maar 10 cent per dag

Een medicijn dat al eeuwen bestaat, lijkt van grote waarde voor patiënten met hartfalen. Nederlandse cardiologen ontdekten dat een lage dosis digoxine, een middel op basis van vingerhoedskruid, het risico op ziekenhuisopnames flink kan verlagen. En de behandeling kost minder dan tien cent per dag.

Onderzoekers van het UMC Groningen onderzochten het effect van digoxine bij duizend mensen met hartfalen in 43 Nederlandse ziekenhuizen. De helft van de deelnemers kreeg naast de gebruikelijke behandeling een lage dosis van het middel, de andere helft een placebo. Patiënten die digoxine gebruikten, hoefden aanzienlijk minder vaak opgenomen te worden vanwege een verslechtering van hun hartfalen. Ook werden geen extra sterfgevallen vastgesteld.

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed rondpompt. Daardoor krijgen spieren en organen minder zuurstof, wat kan leiden tot vermoeidheid, benauwdheid en ernstige gezondheidsproblemen. Vooral ouderen krijgen ermee te maken.

Digoxine wordt gemaakt van een extract uit vingerhoedskruid en werd al in de achttiende eeuw toegepast bij hartziekten. Door zorgen over bijwerkingen bij hoge doseringen verdween het middel later grotendeels naar de achtergrond. Volgens de onderzoekers laat het nieuwe onderzoek echter zien dat een lage dosering wel degelijk veilig en effectief kan zijn.

Het medicijn werkt anders dan veel moderne middelen tegen hartfalen. Waar andere medicijnen vooral de bloeddruk verlagen en het hart ontlasten, remt digoxine de invloed van stresshormonen zoals adrenaline. Daardoor hoeft het hart minder hard te werken.

Opvallend was dat patiënten die tijdens het onderzoek stopten met digoxine, binnen enkele weken vaker gezondheidsproblemen kregen. Dat wijst erop dat het middel mogelijk helpt om hartfalen stabiel te houden.

Artsen benadrukken wel dat mensen niet zelf met vingerhoedskruid moeten experimenteren. De plant kan in hoge doseringen giftig zijn en gevaarlijke hartritmestoornissen veroorzaken.