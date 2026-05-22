ACM berispt energiebedrijf voor laat melden marktgevoelige info

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:34
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt heeft een internationaal energiebedrijf berispt voor het te laat naar buiten brengen van marktgevoelige informatie. De marktwaakhond noemt het bedrijf niet bij naam, maar meldt dat de onderneming zowel elektriciteit produceert als energie verhandelt.
Het ging om informatie over het af- en bijschakelen van installaties voor het opwekken van elektriciteit. De beschikbare productiecapaciteit bepaalt het aanbod van energie en werkt daarmee door in de prijs. Als die informatie te laat of niet openbaar wordt gemaakt, kan dat verboden handel met voorwetenschap in de hand werken omdat niet alle handelaren dezelfde informatie hebben.
"Dit kan eerlijke prijsvorming op de groothandelsmarkten voor energie schaden en ondermijnt het vertrouwen in de markt", waarschuwt de ACM.
De ACM heeft het betreffende energiebedrijf een officiële waarschuwing gegeven. De directie beloofde daarop maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen, zegt de toezichthouder. Bij onvoldoende verbeteringen kan de ACM een boete opleggen.
