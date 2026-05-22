Goedkoper treinreizen in zomermaanden moet op 21 juni ingaan

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:38
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer in daluren onbeperkt te kunnen reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement moet tot 1 september geldig blijven. Dat is de uitwerking van het voorstel van GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver voor een ticket van 49 euro per maand.
Het kabinet was tijdens het debat over de stijgende kosten door de oorlog in Iran positief over het idee. Op die manier zouden mensen in de zomer geld kunnen besparen door dit ticket. Hetzelfde abonnement kost normaal gesproken 127,95 euro per maand.
Om het voor het begin van de zomer te kunnen laten ingaan, moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan kost 118 miljoen en wordt betaald uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en energiefonds en het Mobiliteitsfonds.
