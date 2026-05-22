ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

COA: nog geen oplossing als Ter Apel ook komende nacht vol is

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:13
anp220526086 1
TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vrijdagavond niet voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel plek is. Daarover is momenteel nog niets afgesproken, laat een woordvoerder weten. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden.
Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n honderd mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in Gieten (Drenthe). Woensdag gingen ongeveer vijftig asielzoekers voor de nacht naar Stadskanaal.
Amsterdam maakte donderdag bekend 230 extra vluchtelingen te willen opnemen in bestaande opvanglocaties voor de duur van zes maanden. Inmiddels zijn er ruim 30 asielzoekers naar de stad gebracht, de komende dagen volgen er meer.
Hoeveel mensen er per dag worden overgebracht kon een woordvoerder van het COA niet zeggen. Volgens hem geeft het verlichting, "maar het lost het probleem niet op".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

244884141_m

Last van de menopauze? Zoek een jongere partner en gebruik seksspeeltjes (het helpt echt)

Loading