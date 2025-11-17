ECONOMIE
ACM doet inval bij aannemers om mogelijke verboden afspraken

door anp
maandag, 17 november 2025 om 11:21
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij verschillende aannemers. De marktwaakhond onderzoekt of drie aannemers, die niet bij naam worden genoemd, verboden afspraken hebben gemaakt bij een aanbesteding van een gemeente.
Het gaat om bedrijven die actief zijn in de grond-, weg- en waterbouw. De ACM kreeg een "serieuze melding" dat de ondernemingen hun inschrijvingen onderling zouden hebben afgestemd. "Dat is niet toegestaan, omdat dit de concurrentie vervalst en ertoe leidt dat de overheid en uiteindelijk de belastingbetaler te veel betaalt voor opdrachten", legt de ACM uit.
De toezichthouder onderzoekt of de aannemers contact hebben gehad voorafgaand aan de aanbesteding en of zij afspraken hebben gemaakt over prijzen of het verdelen van opdrachten. Naast onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft de ACM ook informatie opgevraagd. Als de bedrijven inderdaad de wet hebben overtreden, kunnen zij een boete krijgen van maximaal 10 procent van de jaaromzet.
