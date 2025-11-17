EU-rapport: overheidsschuld Nederland blijft stijgen

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse overheidsschuld stijgt dit jaar naar verwachting tot 45,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 43,7 procent in 2024. Ook in 2026 en 2027 stijgt de overheidsschuld tot respectievelijk 47,9 en 48,1 procent, blijkt uit de maandag gepubliceerde economische herfstprognose van de Europese Commissie.

De Nederlandse overheidsschuld ligt ver onder die van de hele EU. Die stijgt in 2026 en 2027 naar respectievelijk 84,5 en 85 procent.

Vier lidstaten hebben naar verwachting tegen 2027 een schuldquote van meer dan 100 procent van het bbp. Volgens EU-regels mag de staatsschuld hooguit 60 procent zijn en het overheidstekort maximaal 3 procent.

Defensie-uitgaven

Het Nederlandse overheidstekort stijgt van 1,9 procent in 2025 tot 2,7 procent in 2026 en blijft daarmee voldoen aan de norm. Het EU-tekort stijgt van 3,1 procent van het bbp in 2024 naar 3,4 procent in 2027.

Dat groeiende tekort is deels te wijten aan de afgesproken stijging van de defensie-uitgaven van 1,5 procent van het bbp in 2024 tot 2 procent in 2027. De defensie-uitgaven in Nederland stijgen naar verwachting van 1,7 procent van het bbp in 2025 tot 1,8 procent in 2026, blijkt uit de najaarsprognose.

Geopolitieke spanningen

De EU heeft het de eerste drie kwartalen van 2025 economisch beter gedaan dan verwacht.

De Europese Commissie verwacht de komende jaren een gematigde economische groei. Ze ziet wel risico's, zoals verdere escalatie van geopolitieke spanningen en aanhoudende onzekerheid over het mondiale handelsbeleid. Ook binnenlandse politieke onzekerheid kan leiden tot afnemend vertrouwen.