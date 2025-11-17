Nieuwe ‘frisdranktechniek’ vangt 99% van de CO₂ af voor een spotprijs

Amerikaanse wetenschappers hebben een simpele, maar uiterst effectieve methode ontwikkeld om CO₂ op te vangen voordat het in de atmosfeer terecht komt. Er is alleen hoge druk en water nodig om de koolstofdioxide op te lossen. Het principe is hetzelfde als het 'fizz-effect' wanneer je een champagne- of colafles opent.

De techniek – Pressure Induced Carbon Capture (PICC) – haalt tot 99 procent van de uitstoot uit industriële rookgassen voor slechts zo’n $26 per ton.

Simpel, schoon en goedkoop

Volgens mede-uitvinder Mark Holtzapple is dit precies wat de industrie nodig heeft. “Onze uitvinding is een kosteneffectieve manier om een van de grootste uitdagingen van de mensheid aan te pakken,” zegt hij. “We kunnen kooldioxide afvangen met alleen water en druk. Dat maakt het proces simpel, schoon en goedkoper dan bestaande technieken.”

Waar traditionele systemen dure, vervuilende chemicaliën gebruiken en vaak blijven steken rond 90 procent efficiëntie, doet PICC het anders. De methode maakt gebruik van een natuurkundig principe: onder hoge druk lost CO₂ moeiteloos op in water. Laat de druk dalen en de opgeslagen CO₂ bubbelt er vanzelf weer uit, net als bij het openen van een fles bier of frisdrank.

Het laten ontsnappen van de laatste 10 procent CO₂ is volgens Holtzapple niet langer te verdedigen nu industrieën naar volledige ontkoling streven.

Pure koolstofdioxide

De techniek werkt verrassend simpel: rookgas wordt gekoeld en samengeperst en gaat daarna een kolom in waar het in contact komt met koud water. De CO₂ lost volledig op, terwijl de schone lucht naar buiten kan. Het CO₂-rijke water gaat vervolgens door tanks met steeds lagere druk, waardoor de CO₂ in pure vorm vrijkomt en kan worden opgeslagen.

Volgens economische modellen kan PICC 99 procent van de uitstoot afvangen en comprimeren voor $26 per ton — veel lager dan de $50 tot $100 die nu gebruikelijk zijn. Met een beetje kalk erbij kan zelfs 100 procent worden gehaald voor minder dan $28.

“Zonder extra CO₂ toe te voegen, stelt PICC ons in staat om de fossiele brandstoffen waarop onze samenleving is gebouwd veilig te blijven gebruiken,” aldus Holtzapple. “En koppelen we PICC aan biomassa, dan kunnen we CO₂ zelfs goedkoop uit de lucht verwijderen.”