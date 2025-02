ACM gaat onderzoek doen naar marktwerking dierenartsenbranche

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar dierenartsenpraktijken. Bij de toezichthouder zijn signalen binnengekomen dat de marktwerking in deze branche te wensen overlaat. Een algemeen marktonderzoek moet helpen de diepere oorzaken te achterhalen en met oplossingen te komen.

In een interview met NRC zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep woensdag: "We krijgen signalen van mensen die plots veel te veel geld moeten betalen. En over dierenartsen die niet thuis geven. Wij zien dit als een indicatie voor marktfalen". Volgens Snoep wil de ACM kijken wat er precies aan de hand is. "Constateren we overtredingen, dan gaan we erachteraan. Het kan ook zijn dat er iets aan de wetgeving veranderd moet worden om de markt beter te laten werken."

Over de stijgende tarieven van dierenartsen zijn al langer verhalen in de media. Zo kwam NRC eerder met een artikel over hoe grote investeerders de markt overnemen door kleine praktijken op te kopen. Dat zou tot forse prijsstijgingen hebben geleid. In de sector wordt ook al gewacht op de uitkomsten van een onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Dat zou moeten ingaan op de vraag of de kosten van diergeneeskunde onevenredig zijn gestegen ten opzichte van de algehele prijsontwikkeling in Nederland.