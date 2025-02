Ondernemers: Rotterdamse haven klem door stikstofuitspraken

ROTTERDAM (ANP) - Door recente stikstofuitspraken van de rechter is grote onzekerheid ontstaan in de haven van Rotterdam over miljarden aan investeringen in schone fabrieken en productieprocessen. Daarvoor waarschuwt Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied.

De Raad van State heeft geoordeeld dat niet zomaar meer met terugwerkende kracht geschoven mag worden met stikstofruimte, het zogenoemde intern salderen. Ook oordeelde de rechter vorige maand in een zaak die Greenpeace had aangespannen dat het kabinet te weinig doet om de stikstofdoelen te halen.

Volgens Deltalinqs maakt dit nieuwe investeringen onmogelijk. Daarbij heerst er nu onzekerheid over tientallen al uitgevoerde havenprojecten. "Deze projecten moeten met terugwerkende kracht een natuurvergunning aanvragen, waar dat eerst niet nodig was", aldus de ondernemersvereniging. De organisatie baseert zich op een peiling onder ondernemers in de Rotterdamse haven.