ACM: makkelijker voor consument om telecomabonnement op te zeggen

DEN HAAG (ANP) - Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben de telecomaanbieders de drempel om op te zeggen verlaagd na onderzoek van de ACM zelf.

De ACM startte het onderzoek vorig jaar in april, na meerdere klachten. De wet regelt dat consumenten een abonnement op dezelfde manier moeten kunnen opzeggen als dat deze is afgesloten. Bij negen van de tien onderzochte aanbieders trof de ACM opzegdrempels aan. Er moest vaak telefonisch worden opgezegd, nadat de verbintenis online was aangegaan. Informatie over online opzeggen was moeilijk vindbaar op de website of werd zelfs helemaal weggelaten.

Volgens de ACM hebben de telecomaanbieders na het ingestelde onderzoek hier "een einde aan gemaakt". Bij alle tien de onderzochte aanbieders kan er nu online worden opgezegd, de informatie over opzeggen is beter vindbaar en aanbieders bellen consumenten niet meer na na opzegging van het contract.