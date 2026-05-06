Olieprijzen dalen fors door hoop op doorbraak in deal VS met Iran

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen woensdag voor de tweede dag op rij stevig omlaag. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat er "grote vooruitgang" is geboekt bij onderhandelingen over een definitief akkoord over het stoppen van de oorlog met Iran. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die bemiddelt in de gesprekken tussen Iran en de VS, zei in een bericht op X dat hij hoopt op een blijvend akkoord dat zorgt voor vrede en stabiliteit in de regio en daarbuiten.

Amerikaanse olie werd bijna 10 procent goedkoper op 92,20 dollar per vat en een vat Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging 8,5 procent in prijs omlaag tot 100,40 dollar.

Ruwe olie is met ongeveer 50 procent gestegen sinds het conflict eind februari begon, waardoor honderden miljoenen vaten olie uit de Perzische Golf van de wereldmarkt zijn weggevallen. Het verkeer van olietankers door de belangrijke Straat van Hormuz wordt nu beperkt door een dubbele blokkade. Teheran belemmert de scheepvaart, terwijl de VS schepen tegenhoudt die Iraanse havens willen bereiken.

Automobilisten merken nog niets van de goedkopere olie aan de pomp. Woensdag ging de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw omhoog naar een nieuw record, volgens cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De prijs van een liter Euro95 benzine kroop woensdag verder omhoog tot bijna 2,65 euro, één cent meer dan de voorgaande dag. De hoogwaardigere Premium benzine (Euro98) zit op een record van 2,84 euro. De adviesprijs voor diesel bleef woensdag stabiel op 2,587 euro per liter. Dat is geen record. De dieselprijs piekte 8 april op 2,819 euro per liter.