ACM: meer onderzoek nodig naar overname bouwer VolkerWessels

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 9:56
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Markt & Consument (ACM) gaat meer onderzoek doen naar de overname van de Nederlandse activiteiten van bouwbedrijf VolkerWessels door investeerder HAL. Volgens de toezichthouder zijn er risico's rond de concurrentie door die overname in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). HAL mag daardoor nog geen uitsluitende zeggenschap verkrijgen over die activiteiten.
HAL maakte in juli vorig jaar bekend samen met dochterbedrijf Boskalis de Nederlandse activiteiten op het gebied van bouw, vastgoed en infrastructuur van VolkerWessels over te nemen van investeerder Reggeborgh. Boskalis is naast baggeraar en maritieme dienstverlener ook actief met infrastructuurprojecten. HAL is verder ook eigenaar van bouwbedrijf Van Wijnen.
De ACM zegt dat door de overname een concern ontstaat met grote bouwbedrijven die een belangrijke rol spelen in de infrastructuur van Nederland. De ACM ziet daardoor risico's op drie gebieden: bij aanbestedingen van grote en complexe GWW-projecten, bij de productie van asfalt en bij het frezen van asfalt.
