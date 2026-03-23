Franse oud-premier Lionel Jospin overleden

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De voormalige Franse socialistische premier Lionel Jospin is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie, schrijven Franse media. Volgens persbureau AFP zou Jospin in januari al een zware operatie hebben ondergaan. Een doodsoorzaak wordt niet genoemd.

Jospin was van 1997 tot 2002 premier en verloor in 1995 nipt de presidentsverkiezingen van Jacques Chirac. Toen hij in 2002 nog een gooi naar het presidentschap deed en verloor van diezelfde Chirac en Jean-Marie Le Pen, koos hij ervoor zich terug te trekken uit de politiek. In 2015 werd Jospin benoemd tot lid van de Conseil constitutionnel, het overheidsorgaan dat wetgeving toetst voordat deze wordt aangenomen en toeziet op verkiezingen en referenda.

Le Parisien schrijft over Jospin als een groot hervormer. Zo introduceerde hij als premier de 35-urige werkweek en stond hij aan de wieg van wetgeving die geregistreerd partnerschap mogelijk maakte voor zowel hetero- als homoseksuele koppels.