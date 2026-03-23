Nederlandse skiër botst op sneeuwkanon en overlijdt op piste in Oostenrijk

door Peter Janssen
maandag, 23 maart 2026 om 10:01
Zaterdagmiddag is een 25-jarige Nederlandse skiër omgekomen na een ongeval op de piste in het Oostenrijkse skigebied Fiss. Dat meldt de Tiroolse politie in een persbericht.
De man, afkomstig uit Rotterdam, skiede over een steile helling naar beneden. Aan de voet van die helling versmalt de piste en loopt over in een lichte glooiing. Vlak voor deze glooiing haalde de man een andere skiër in, waarna hij om nog onbekende redenen frontaal tegen een met beschermmateriaal omhulde sneeuwkanon botste, aldus de politie.
De gewonde skiër bleef bewusteloos op de piste liggen. Andere skiërs verleenden onmiddellijk de noodzakelijke eerste hulp, startten de reanimatie en alarmeerden de hulpdiensten. Ondanks de voortgezette reanimatiepogingen door de skipatrouille en de spoedarts van de reddingshelikopter overleed de man aan zijn ernstige verwondingen.

