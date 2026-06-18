ACM: minder brievenbussen, betrouwbaarheid post blijft ondermaats

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft vorig jaar meer brievenbussen weggehaald dan in eerdere jaren. Door heel Nederland verdwenen bijna achthonderd brievenbussen. De betrouwbaarheid van de postbezorging is daarnaast gelijk gebleven en lag in 2025 opnieuw ruim onder de wettelijke norm, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag in een jaarlijkse monitor van de post- en pakketmarkt.

Het aantal brievenbussen in Nederland daalt al een aantal jaar. Vorig jaar kwam het aantal brievenbussen uit op 9791, tegenover 11.431 brievenbussen in 2022.

De hoeveelheid verstuurde brieven nam verder af. Wel steeg de omzet op de postmarkt licht door prijsverhogingen. De betrouwbaarheid bleef opnieuw achter, wat betekent dat veel post niet op tijd bij de ontvanger komt. Volgens de ACM werd het afgelopen jaar 86 procent van de post de volgende dag bezorgd. Daarmee ligt de postbezorging opnieuw onder de wettelijke norm van 95 procent, net als in voorgaande jaren.