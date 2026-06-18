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Langverwachte game GTA VI volgende week te reserveren

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 15:42
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NEW YORK (ANP) - De nieuwe game uit de populaire reeks Grand Theft Auto is vanaf volgende week vooraf te bestellen, kondigt uitgever Rockstar Games aan. De komst van de game Grand Theft Auto VI is meermaals uitgesteld en moet volgens de planning in november verschijnen.
De verwachtingen rond het spel, kortweg GTA VI genoemd, zijn hooggespannen. Beleggers houden er rekening mee dat de game met rovende criminelen het grootste commerciële succes ooit in de sector wordt. Voorganger GTA V behoort al tot de best verkochte spellen aller tijden.
Het spel had eigenlijk in het najaar van 2025 moeten uitkomen. Door de vertraging lopen ook de kosten op. Het moederbedrijf van Rockstar Games, Take-Two Interactive Software, zei dat er meer tijd nodig was om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.
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