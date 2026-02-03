ACM onderzoekt IT-bedrijf om verboden afspraken over personeel

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een IT-bedrijf om vermoedens van verboden afspraken over personeel. Volgens de marktwaakhond heeft het bedrijf, dat niet bij naam wordt genoemd, mogelijk afspraken gemaakt met andere bedrijven om elkaars medewerkers niet actief te benaderen of in dienst te nemen.

Dergelijke afspraken zijn verboden, ook als ze informeel worden gemaakt. "Door dit soort afspraken kunnen werknemers minder makkelijk van baan wisselen", schrijft de ACM. "Dat leidt tot lagere lonen of minder goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers."

De toezichthouder is bij het bedrijf langs geweest en heeft informatie opgevraagd. De komende tijd onderzoekt de ACM of het concern de mededingingsregels echt heeft overtreden.