Gemeenteraadspeiling: De Mos grootste in Den Haag, fors verlies VVD

Politiek
door Peter Janssen
dinsdag, 03 februari 2026 om 10:12
ANP-529671348
Op 18 maart gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar horen natuurlijk lokale partijen en peilingen bij. Neem Den Haag, waar de partij Hart voor Den Haag van oud-wethouder Richard de Mos op 12 van de 45 zetels staat. Vier jaar geleden won de partij al met 9 zetels.
Hart voor Den Haag kreeg in 2018 en 2022 ook de meeste stemmen in de hofstad. De partij maakte van 2018 tot 2019 deel uit van de coalitie. Daar kwam een einde aan toen de Rijksrecherche het stadhuis doorzocht. De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui werden verdacht van corruptie. Als wethouders zouden ze bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen en projecten in ruil voor donaties aan de partij. Zowel de rechtbank als het gerechtshof heeft De Mos en Guernaoui daar volledig van vrijgesproken. De Mos wil dat zijn partij terugkeert in het Haagse college.
Volgens de peiling zou D66 nu 8 zetels krijgen in de Haagse gemeenteraad, evenveel als vier jaar geleden. GroenLinks-PvdA staat ook op 8 zetels. Dat is evenveel als GroenLinks en PvdA bij elkaar kregen in 2022. De VVD is virtueel de grootste verliezer. De partij zou 3 van de 7 raadszetels overhouden.
Stijgers in de peiling zijn DENK (van 2 naar 4 zetels) en de PVV (van 1 naar 3). Volt zou voor het eerst een zetel in de Haagse raad krijgen. In de enquête komt 50PLUS net tekort voor een zetel, maar het verschil is niet groot. De SP en de lokale Haagse Stadspartij dreigen juist uit de raad te verdwijnen.
Nieuw Sociaal Contract doet ook mee aan de verkiezingen in Den Haag en maakt volgens de peiling geen kans op een raadszetel. NSC staat ook in Eindhoven, Apeldoorn, Amersfoort en Zoetermeer op het stembiljet. De partij, opgericht door Pieter Omtzigt, verdween eind oktober uit de Tweede Kamer.
Uit de enquête komt naar voren dat kiezers veiligheid het belangrijkste thema vinden. Bijna de helft van de deelnemers noemt dit. Ook wonen en leefbaarheid zijn belangrijk.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart. In de aanloop daarnaartoe heeft de gemeente Den Haag aan onderzoeksbureau Ipsos I&O gevraagd om de stemming in de stad te peilen. Bijna 1500 mensen deden mee aan het onderzoek. Begin maart komt een tweede peiling naar buiten.

