Vanaf deze leeftijd neemt de kans op een hartaanval fors toe

Mannen zouden al op jongere leeftijd gescreend moeten worden op hart- en vaatziekten. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers op basis van een langlopend onderzoek waaruit blijkt dat het risico bij mannen vanaf ongeveer 35 jaar duidelijk begint toe te nemen. Bij vrouwen gebeurt dat pas aanzienlijk later.

Voor het onderzoek werden 5.112 deelnemers gevolgd over een periode van gemiddeld 34 jaar. Zij waren bij aanvang, midden jaren tachtig, tussen de 18 en 30 jaar oud en gezond. Hierdoor konden de onderzoekers het ontstaan van hart- en vaatziekten, waaronder beroertes, hartfalen en coronaire hartziekte, nauwkeurig in kaart brengen.

Uit de analyse blijkt dat rond het 35e levensjaar de verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar worden. Die verschillen worden vooral veroorzaakt door coronaire hartziekte, waarbij vetafzettingen in de bloedvaten de bloedtoevoer naar het hart beperken. Mannen bereiken de risicoleeftijd voor deze aandoening gemiddeld tien jaar eerder dan vrouwen. Voor hart- en vaatziekten in het algemeen ligt dat verschil rond de zeven jaar: mannen rond hun 50e, vrouwen pas tegen hun 58e.

Wanneer rekening wordt gehouden met factoren als bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, roken, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht, wordt het verschil kleiner, maar verdwijnt het niet volledig. Dat wijst erop dat ook andere, mogelijk biologische factoren een rol spelen, zoals verschillen in hormonen en vetstofwisseling.

Geen verschil voor beroertes

Voor beroertes werden nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. Bij hartfalen ontstond het verschil pas op latere leeftijd, wat volgens de onderzoekers te maken kan hebben met het feit dat deze aandoeningen vaak later in het leven optreden.

Hart- en vaatziekten zijn in de Verenigde Staten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak bij zowel mannen als vrouwen. De onderzoekers benadrukken dan ook dat het risico voor vrouwen niet onderschat mag worden. Tegelijkertijd wijzen zij erop dat vrouwen gemiddeld vaker preventief contact hebben met zorgverleners.

Volgens de onderzoekers ligt er daarom een belangrijke kans in het eerder en actiever stimuleren van preventieve gezondheidscontroles bij jonge mannen. Vroegere screening kan helpen risicofactoren tijdig te signaleren en zo de kans op ernstige hartproblemen op latere leeftijd te verkleinen.