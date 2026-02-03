Veel minder Palestijnen dan gepland verlaten Gaza

RAFAH (ANP) - Bij de beperkte heropening van de Rafah-grensovergang zijn maandag 5 gewonde Palestijnen en 7 begeleiders vanuit Gaza Egypte binnengekomen, meldt een ingewijde aan de grens tegen persbureau AFP. Maandag werd er nog gesproken van 150 mensen die Gaza mochten verlaten: 50 patiënten, met elk 2 begeleiders.

In de praktijk zouden dus veel minder mensen het gebied uit zijn gemogen. Veel mensen die de grens over willen naar Egypte hebben gespecialiseerde zorg nodig.

Ook het aantal mensen dat naar de Gazastrook heeft kunnen terugkeren, is niet officieel bekendgemaakt. Persbureau Reuters sprak van 12 Palestijnen. 38 anderen zouden nog niet door de beveiliging zijn gekomen en moesten de nacht doorbrengen aan de Egyptische kant.

Palestijnse functionarissen gaven de Israëlische veiligheidscontroles de schuld van de vertraging.