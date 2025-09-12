ACM: onzekerheid over kosten belemmert warmtenetten

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties zijn huiverig om over te stappen op warmtenetten omdat het onzeker is of ze betaalbaar zijn voor huurders. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van gesprekken met corporaties.

Warmtenetten vervoeren warmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales of afvalverbrandingsinstallaties naar woningen. Ze gelden als belangrijk alternatief voor gasaansluitingen, waar woningen volgens het Klimaatakkoord voor 2050 allemaal van af moeten. Vooral voor grote appartementenblokken van woningcorporaties zou 'stadswarmte' uitkomst kunnen bieden.

Er bestaan echter grote zorgen over de betaalbaarheid. Nu regelt de wet nog dat een warmteaansluiting nooit duurder mag zijn dan gas. Dat verandert waarschijnlijk als een nieuwe warmtewet ingaat. De maximaal toegestane tarieven voor warmtenetten, die de ACM vaststelt, hangen dan af van de kosten die energiebedrijven ervoor maken. Die zijn naar verwachting hoog, want voor warmtenetten zijn grote investeringen nodig.

Betaalbaarheid

Volgens de ACM kunnen woningcorporaties huurders geen garanties geven dat de rekening voor warmtenetten niet te hoog oploopt. Tegelijkertijd moeten ze huurders wel vaak om instemming vragen voordat ze besluiten gasaansluitingen voor stadswarmte te verruilen.

"Omdat woningcorporaties geen garanties kunnen geven over de betaalbaarheid, zijn huurders terughoudend in het geven van toestemming. Dat vertraagt de warmtetransitie", stelt de ACM vast.

De Woonbond zegt bezorgd te zijn over de manier waarop warmtetarieven in de toekomst worden vastgesteld. "Voor huurders is betaalbaarheid cruciaal. Zonder voldoende zekerheid daarover wordt het moeilijk om draagvlak en instemming voor aansluiting op een warmtenet te krijgen. Dat geldt zeker voor huurders in de sociale sector", reageert de belangenvereniging voor huurders. De Woonbond pleit voor een "stevige begrenzing" van de vaste kosten voor warmte.