Rusland verlaagt rente naar 17 procent om economie te steunen

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land met 1 procentpunt verlaagd naar 17 procent. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de economie ondersteunen, die sneller vertraagt dan verwacht.

In juli werd de rente nog met 2 procentpunt verlaagd tot 18 procent. Dat was de grootste renteverlaging sinds 2022. Economen hadden verwacht dat de centrale bank nu opnieuw de leenkosten met 2 procentpunt zou verlagen.

De Russische centrale bank begon pas in juni met het verlagen van de rente, die was gestegen tot een recordniveau van 21 procent, ondanks waarschuwingen van bedrijven sinds eind vorig jaar over de hoge leenkosten. Met die hoge rente wilde de centrale bank de hoge inflatie en de economie, die oververhit was geraakt door de hoge overheidsuitgaven voor de oorlog in Oekraïne, afkoelen.

Westerse sancties

De Russische oorlogseconomie groeide de voorbije jaren nog flink, met plussen van meer dan 4 procent in 2023 en 2024. Daarmee leek het land weinig last te hebben van de vele westerse sancties, opgelegd na de invasie van Oekraïne in 2022. Maar dit jaar vertraagt de economie sterk.

In augustus verlaagde Rusland zijn verwachting voor de economische groei dit jaar naar 1,5 procent, van een eerdere raming van 2,5 procent. De Russische minister van Financiën Anton Siluanov gaf daarbij aan dat de economie wordt geremd door de hoge rente die de Russische centrale bank heeft ingevoerd om de inflatie binnen de perken te houden.