ACM: politieke keuzes voorkomen onnodige kosten netbeheerders

DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders hoeven aanzienlijk minder in de uitbreiding van het elektriciteitsnet te investeren als het Rijk, provincies en gemeenten duidelijkere keuzes maken over het energiesysteem van de toekomst. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt. De ACM gaat daarover een brief sturen aan de minister van Klimaat en Groene Groei, waarin zij benadrukt dat politieke keuzes nodig zijn om onnodige kosten te voorkomen.

Netbeheerders verwachten de komende jaren voor meer dan 200 miljard euro te moeten investeren. De ACM toetst de investeringsplannen van netbeheerders zoals Liander, Stedin en TenneT iedere twee jaar.

De toezichthouder stelt dat duidelijkheid voor besparing kan zorgen. "Duidelijke keuzes voorkomen dat netbeheerders zich voorbereiden op alle mogelijke scenario's en infrastructuur aanleggen die achteraf gezien niet nodig blijkt of die op de verkeerde plaats ligt." Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland kan op die manier 30 miljard euro worden bespaard.