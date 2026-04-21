ACM: politieke keuzes voorkomen onnodige kosten netbeheerders

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 16:42
anp210426146 1
DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders hoeven aanzienlijk minder in de uitbreiding van het elektriciteitsnet te investeren als het Rijk, provincies en gemeenten duidelijkere keuzes maken over het energiesysteem van de toekomst. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt. De ACM gaat daarover een brief sturen aan de minister van Klimaat en Groene Groei, waarin zij benadrukt dat politieke keuzes nodig zijn om onnodige kosten te voorkomen.
Netbeheerders verwachten de komende jaren voor meer dan 200 miljard euro te moeten investeren. De ACM toetst de investeringsplannen van netbeheerders zoals Liander, Stedin en TenneT iedere twee jaar.
De toezichthouder stelt dat duidelijkheid voor besparing kan zorgen. "Duidelijke keuzes voorkomen dat netbeheerders zich voorbereiden op alle mogelijke scenario's en infrastructuur aanleggen die achteraf gezien niet nodig blijkt of die op de verkeerde plaats ligt." Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland kan op die manier 30 miljard euro worden bespaard.
om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: 'Let extra goed op'

104610393_m

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

gandr-collage (1)

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

generated-image (4)

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

144488216_m

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

generated-image (2)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

