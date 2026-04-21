Pakistan roept op tot verlenging bestand tussen Iran en VS

ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Ishaq Dar dringt er bij Iran en de VS op aan hun wapenstilstand te verlengen. Dit staat in een verklaring van zijn ministerie. De Verenigde Staten willen snel een tweede ronde directe onderhandelingen met Iran in Pakistan, dat als bemiddelaar optreedt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij het bestand van twee weken niet wil verlengen. Het zou volgens hem woensdagavond (Amerikaanse tijd) aflopen. Trump bedreigde Iran opnieuw met zware aanvallen als er geen akkoord komt. Iran heeft laten weten niet te willen onderhandelen onder dreiging.

Volgens Pakistaanse media overweegt Iran wel woensdag een delegatie te sturen, maar worden de Amerikaanse tegenspelers diep gewantrouwd.Trump zegt onder anderen zijn vicepresident JD Vance te hebben gestuurd.