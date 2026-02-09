Arbo Unie verwacht flink meer ziekmeldingen na carnaval

NIEUWEGEIN (ANP) - Arbo Unie verwacht dat het aantal ziekmeldingen in de provincies waar mensen het meest carnaval vieren, flink stijgt in de week na de viering. Zo voorziet de arbodienstverlener op basis van verzuimmeldingen over de afgelopen drie jaar een stijging van gemiddeld 37 procent in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Vooral in Noord-Brabant wordt een flinke stijging verwacht. Daar was in 2025 al een verdubbeling. Gelderland heeft vaak ook een lichte stijging van ziekmeldingen na carnaval en sinds 2025 geldt dat ook voor Drenthe en Overijssel. In andere provincies daalt het aantal ziekmeldingen juist in dezelfde periode, doordat de lente dichterbij komt.

Van het totaalaantal werknemers dat zich na carnaval ziekmeldt, is 27 procent vaak twee tot drie dagen ziek en 10 procent tot zeven dagen. Een dag verzuim van een werknemer kost een werkgever gemiddeld tussen de 250 en 405 euro.