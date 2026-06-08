ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM verbiedt overname glasvezelnetwerken Delta door KPN

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 18:52
anp080626172 1
DEN HAAG (ANP) - Het samenwerkingsverband van KPN en pensioenuitvoerder APG mag een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland niet overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De waakhond vreest dat de concurrentie door de overname afneemt en dat internet daardoor duurder kan worden voor consumenten en bedrijven, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk lager wordt.
De overname van een deel van het glasvezelnetwerk van Delta door het samenwerkingsverband Glaspoort gaat over de aansluitingen van ongeveer 200.000 huishoudens in meerdere gemeenten. Daar zouden door de overname nog maar twee concurrerende netwerken overblijven, namelijk dat van KPN en van VodafoneZiggo. Telecomaanbieders zonder eigen netwerk, zoals Odido, worden daarnaast geheel afhankelijk van KPN voor toegang tot het netwerk. VodafoneZiggo biedt geen toegang aan andere telecomaanbieders.
De bedrijven kunnen in beroep gaan als ze het oneens zijn met de beslissing.
loading

POPULAIR NIEUWS

poetin zegt dat alles volgens plan verloopt in oekraine1646488405

Poetin in het nauw: ontslaggolf raast door Rusland terwijl economie verder wegzakt

145776774 m

Zo kom je van die irritante vliegjes op je huisplanten af

anp080626090 1

Bijna 4000 wandelaars zeggen af voor Nijmeegse Vierdaagse

172192801_m

Deze twee gewoontes zijn irritant, maar volgens psycholoog Mark Travers zijn ze een bewijs van hoge intelligentie.

152901719_m

"Wat de meeste stellen verkeerd doen"

117975771_m

Eén glas alcohol per dag vergroot kans op tien soorten kanker

Loading