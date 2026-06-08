ACM verbiedt overname glasvezelnetwerken Delta door KPN

DEN HAAG (ANP) - Het samenwerkingsverband van KPN en pensioenuitvoerder APG mag een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland niet overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De waakhond vreest dat de concurrentie door de overname afneemt en dat internet daardoor duurder kan worden voor consumenten en bedrijven, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk lager wordt.

De overname van een deel van het glasvezelnetwerk van Delta door het samenwerkingsverband Glaspoort gaat over de aansluitingen van ongeveer 200.000 huishoudens in meerdere gemeenten. Daar zouden door de overname nog maar twee concurrerende netwerken overblijven, namelijk dat van KPN en van VodafoneZiggo. Telecomaanbieders zonder eigen netwerk, zoals Odido, worden daarnaast geheel afhankelijk van KPN voor toegang tot het netwerk. VodafoneZiggo biedt geen toegang aan andere telecomaanbieders.

De bedrijven kunnen in beroep gaan als ze het oneens zijn met de beslissing.