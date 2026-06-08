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Heerma roept overheden op te kijken naar eigen discriminatie

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 18:40
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DEN HAAG (ANP) - Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil dat overheden kijken naar mogelijke discriminatie bij hun eigen werk. Hij roept hen op om zich te melden voor de zogeheten discriminatietoets, een middel voor overheidsorganisaties om risico's op discriminatie op te sporen.
Het discriminatieonderzoek voor overheden is bedacht door de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die deze maandag haar eindrapport presenteerde. Daarin staat dat de overheid nu vooral reageert op incidenten met discriminatie, in plaats van die actief te voorkomen. De staatscommissie wil dat Heerma "concrete en meetbare doelen" opstelt voor het gebruik van de discriminatietoets.
De CDA-minister gaat later uitgebreider in op de adviezen van de staatscommissie, maar voor nu houdt hij het bij zijn oproep. Eerst wil Heerma meer ervaring opdoen met de discriminatietoets, verklaart hij. Ook denkt hij dat overheden serieuzer bij zichzelf gaan kijken naar discriminatie als ze het vrijwillig doen dan als het verplicht wordt. "Er is veel enthousiasme om ermee aan de slag te gaan."
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