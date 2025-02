ACM waarschuwt hondenvoerleveranciers voor beïnvloeden prijzen

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft negen leveranciers van hondenvoer gewaarschuwd voor het kunstmatig hooghouden van prijzen van producten die verkocht worden door dierenspeciaalzaken. "Dat is verboden. Winkeliers moeten zelfstandig de prijzen van de producten in hun winkel of webwinkel bepalen", aldus de ACM.

Ook oefenen sommige producenten via groothandels invloed uit op verkoopprijzen van dierenspeciaalzaken. De producenten en groothandels riskeren hierdoor een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 40 procent van hun omzet, meldt de consumentenwaakhond.

"Hondeneigenaren willen het beste voor hun hond. Ze zijn daarom mogelijk sneller bereid om hun portemonnee te trekken. Het lijkt erop alsof in deze sector leveranciers daar gebruik van maken. Daar zijn hondeneigenaren de dupe van", constateert de ACM.