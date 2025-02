Verdwaalde rugzak redt het leven van vader en zoon in ijskoude bergen

Een vader en zoon raakten tijdens een bergwandeling in de Amerikaanse staat Utah volledig de weg kwijt. Hun eten en drinken was op en de batterij van hun telefoon leeg. In de uitgestrekte wildernis leek hun laatste uur geslagen.

Tijdens hun zoektocht naar een schuilplek in Snow Canyon State Park stuitten ze onverwacht op een rugzak tussen de struiken. De inhoud leek een geschenk uit de hemel: een reddingsdeken, water, snacks en zelfs een klein tentje.

Deze vondst bleek van levensbelang, want pas uren later wisten reddingswerkers de 33-jarige Julian Hernandez en zijn 12-jarige zoon te lokaliseren. Tegen die tijd was het al ijskoud en wist een helikopter met warmtecamera’s hen op te sporen.

Mysterieuze rugzak

De zoektocht werd op gang gebracht door de moeder van de jongen. Toen ze lange tijd niets meer hoorde, sloeg ze alarm. Hulpdiensten ontdekten dat vader en zoon per ongeluk een verkeerde afslag hadden genomen en daardoor ver van het oorspronkelijke pad waren afgedwaald.

De mysterieuze rugzak bleek een maand eerder te zijn achtergelaten door een andere wandelaar. "Zonder die tas hadden we het misschien niet overleefd", vertelt Hernandez aan Fox13news.

Jonge held

De nieuwszender wist de eigenaar van de rugzak op te sporen: de 15-jarige Levi Dittmann. Hij woont in de omgeving en was zelf ooit verdwaald geraakt. Dat inspireerde hem om een rugzak met noodspullen achter te laten voor anderen die in de problemen zouden komen.

"Dit was precies de bedoeling", vertelt Levi trots aan de zender. Zijn spontane actie heeft twee levens gered. Vader en zoon zijn vastbesloten om de jongen persoonlijk te bedanken. "We willen hem snel ontmoeten en laten weten hoe dankbaar we zijn", zegt Hernandez.

Bron: CNN