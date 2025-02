Russische hotelindustrie stort in elkaar door Oekraïne-oorlog, werknemers verdwenen

De Russische hotelbranche heeft het zwaar. Door de oorlog in Oekraïne trekken veel werknemers naar beter betaalde banen in de defensiesector, waardoor hotels kampen met een groot personeelstekort.

Volgens Olga Kiseleva, directeur van Admiralteyskaya Hotel in St. Petersburg, is de situatie nijpend. "Het tekort aan arbeidskrachten in de sector is bijna catastrofaal te noemen." Ook Marianna Neumann van Dom Boutique Hotel maakt zich zorgen. "Het personeelstekort is een grote uitdaging. De salariseisen stijgen exponentieel."

De oorzaak ligt in de enorme loonverschillen. In de defensie-industrie verdienen militaire koeriers maandelijks zo'n 1700 dollar (ongeveer 200.000 roebel), terwijl het salaris in de hotelsector nog niet eens de helft daarvan is, blijkt uit gegevens van rekruteringsbedrijf Superjob.

Jongeren kiezen voor defensie

Volgens Neumann kiezen steeds meer jongeren voor een baan in de defensie-industrie. "Veel jongeren werken liever als koerier dan in de horeca of de dienstensector, waar zowel fysieke als mentale inspanning wordt gevraagd."

Niet alleen hotels hebben moeite om personeel te vinden. Veel sectoren in Rusland kampen met tekorten. Uit cijfers van het Instituut voor Economie van de Russische Academie van Wetenschappen bleek in december 2023 dat er in totaal vijf miljoen vacatures openstaan.

Miljoen werknemers verdwenen

Het tekort aan personeel is in korte tijd enorm gegroeid. Volgens Dmitry Sergienkov, directeur van vacaturesite HeadHunter, zijn er binnen een jaar een miljoen werknemers van de arbeidsmarkt verdwenen. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 19 en 40 jaar is het verlies groot: daar vertrokken maar liefst twee miljoen mensen, meldde het Russische medium Meduza.

Met de aanhoudende oorlog en de stijgende lonen in de defensie-industrie lijkt de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig niet opgelost. Voor hotels betekent dit dat ze ofwel de lonen moeten verhogen, of blijven worstelen met lege vacatures.

Bron: BNR