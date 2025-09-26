ACM waarschuwt voor telefonische verkoop thuisbatterij Opslagplan

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor malafide telefonische verkoop van thuisbatterijen door Opslagplan. De toezichthouder heeft de afgelopen maanden honderden meldingen over dat bedrijf gekregen. Opslagplan vraagt mensen tijdens het verkoopgesprek een digitale handtekening te zetten voor een vrijblijvende offerte of voor een afspraak voor een adviesgesprek bij hen thuis.

Gedupeerden geven aan dat pas na het verkoopgesprek duidelijk wordt dat zij een koopovereenkomst hebben getekend voor een thuisbatterij van 15.000 tot 20.000 euro. Als consumenten van de koop af willen zien, moeten ze volgens het bedrijf duizenden euro's annuleringsvergoeding betalen.

De ACM heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor malafide verkoop van thuisbatterijen en doet onderzoek naar verschillende bedrijven. Door de vele meldingen over Opslagplan geeft de toezichthouder nu een waarschuwing voor dit bedrijf.