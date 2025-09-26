Oud-staatssecretaris Menno Snel beoogd voorzitter rvc Alliander

ARNHEM (ANP) - Netbeheerder Alliander wil oud-staatssecretaris Menno Snel benoemen als lid en voorzitter van de raad van commissarissen. Als aandeelhouders daarmee instemmen, zal Snel direct na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 17 oktober als lid worden geïnstalleerd. Vanaf april volgt hij dan Annemarie Jorritsma op als voorzitter.

Snel was van 2017 tot 2019 staatssecretaris van Financiën. Hij is op dit moment partner en adviseur bij communicatiebureau FGS Global. Eerder was Snel ook bestuurder bij pensioenfonds ABP en president-commissaris van scheepsbouwer Koninklijke IHC.

"Menno is een bevlogen en deskundige bestuurder met een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen", zegt topman Maarten Otto van Alliander. "Zijn brede ervaring en diepgaande kennis brengen nieuwe perspectieven en strategische inzichten die van grote waarde zijn voor het toekomstige energiesysteem."