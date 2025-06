ACM waarschuwt voor telefonische verkoop thuisbatterijen

DEN HAAG (ANP) - Mensen die ongevraagd worden gebeld door verkopers van thuisbatterijen, kunnen beter direct ophangen of het gesprek opnemen. Dat advies heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag gedeeld. Volgens de toezichthouder zijn thuisbatterijen ingewikkelde producten die je niet middels een ongevraagd telefoontje moet aanschaffen.

De ACM heeft het afgelopen halfjaar honderden meldingen gekregen over malafide verkopers die telefonisch thuisbatterijen zeggen te verkopen. Uit die verhalen komt naar voren dat mensen vaak meerdere keren worden gebeld en zich onder druk gezet voelen om het gesprek aan te gaan.

"Als je ongevraagd wordt gebeld over de aanschaf van een thuisbatterij is het natuurlijk het makkelijkste om het gesprek direct te beëindigen en op te hangen", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Ga je toch het gesprek aan? Dan is het verstandig het gesprek op te nemen met je mobiele telefoon. Zo leg je duidelijk voor jezelf vast wat er is besproken."