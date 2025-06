GL-PvdA wil ook export defensieve wapens naar Israël stoppen

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil een volledig wapenembargo tegen Israël, inclusief een verbod op de levering van Nederlandse onderdelen voor het luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Dat heeft Kamerlid Kati Piri gezegd in een debat. Zij kreeg felle kritiek van andere partijen, die zeiden dat Israël dan zijn eigen burgers niet langer kan beschermen.

Piri zei de export van deze onderdelen altijd te hebben verdedigd omdat ze bedoeld waren voor de verdediging van Israël tegen raketaanvallen. "Ik kan dat vandaag niet meer", zei zij. Toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vorige week met ballistische raketten Iran aanviel, wist hij volgens haar dat dat land terug zou schieten. Daarmee heeft hij de Iron Dome "onderdeel van zijn aanvalsstrategie" gemaakt.

VVD'er Eric van der Burg riep Piri op dan ook eerlijk te zijn over de gevolgen. "Zeg dan ook: de consequentie daarvan is dat we accepteren dat Tel Aviv door Iran volledig van de kaart kan worden geveegd, omdat de Iron Dome niet meer kan worden ingezet."