Acties en prijsverlagingen helpen McDonald's aan omzetgroei

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 14:13
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - Hamburgerketen McDonald's heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald doordat klanten bij een bezoek gemiddeld meer uitgaven. De fastfoodketen profiteerde van acties en prijsverlagingen om meer klanten aan te trekken die op de kosten letten.
Dat leverde het concern wereldwijd 3 procent meer omzet op. McDonald's verlaagde onlangs de prijs van bepaalde menu's en introduceerde in de VS een actie waarbij klanten het tweede product voor één dollar kunnen krijgen. Die strategie lijkt te werken, ondanks dat consumenten gemiddeld minder vaak buiten de deur eten.
De totale omzet bedroeg in het derde kwartaal ruim 7 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen van marktkenners. Internationaal zag McDonald's groei in onder meer Duitsland, Australië en Japan.
De groei van de nettowinst vlakte af in het afgelopen kwartaal en nam met slechts 1 procent toe tot 2,3 miljard dollar. In de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de winstgroei nog 3 procent.
