Als je een betaalbare woning wil, stem dan niet op SGP, JA21 of BBB

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:33
bijgewerkt om vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:15
bouwsector woningbouw vergeten in stikstofplannen provincies1689059360
De plannen van SGP, JA21 en BBB zorgen niet voor een groter woningaanbod, ziet het Centraal Planbureau in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.
SGP wil wel meer investeren in woningbouw, maar omdat de partij niet extra inzet op stikstofbeleid, verwachten de rekenmeesters dat de bouw tegenvalt. BBB heeft geen beleidspakket aangedragen voor woningbouw en JA21 neemt juist veel financiële maatregelen die huizen duurder maken voor zowel kopers als starters.
De plannen van D66 en GroenLinks-PvdA zorgen voor meer huizen, ook op de langere termijn, aldus het CPB. Deze partijen zetten bijvoorbeeld in op extra investeringen in woningbouw of fiscale maatregelen.
Als de wensen van NSC, VVD, CDA of Volt werkelijkheid worden, komen er iets meer huizen. Dat doen ze bijvoorbeeld door subsidies te geven aan bouwprojecten.

