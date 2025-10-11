Actievoerders op spoor bij haven Rotterdam, politie grijpt in

ROTTERDAM (ANP) - Ongeveer tweehonderd actievoerders hebben zich zaterdag verzameld op het spoor bij de haven van Rotterdam. De politie is aanwezig met wapenstokken en schilden en grijpt in, ziet een ANP-verslaggever.

De actie kwam na een oproep van Geef Tegengas. Die organisatie wil onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo implementeert" tegen Israël.

De activisten scanderen onder meer "free, free, Palestine" en "from the river to the sea, Palestine will be free". Zij vormen meerdere groepen op het spoor.

Geef Tegengas spreekt zelf van achthonderd actievoerders die de haven van Rotterdam blokkeren. Op vrijdag werd ook al actiegevoerd bij terminals in de haven. Volgens Geef Tegengas zijn de gemeente Rotterdam en de haven medeplichtig "aan de genocide in Gaza, de klimaatcrisis en tal van andere mensenrechtenschendingen".