ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actievoerders op spoor bij haven Rotterdam, politie grijpt in

Economie
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 12:50
anp111025074 1
ROTTERDAM (ANP) - Ongeveer tweehonderd actievoerders hebben zich zaterdag verzameld op het spoor bij de haven van Rotterdam. De politie is aanwezig met wapenstokken en schilden en grijpt in, ziet een ANP-verslaggever.
De actie kwam na een oproep van Geef Tegengas. Die organisatie wil onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo implementeert" tegen Israël.
De activisten scanderen onder meer "free, free, Palestine" en "from the river to the sea, Palestine will be free". Zij vormen meerdere groepen op het spoor.
Geef Tegengas spreekt zelf van achthonderd actievoerders die de haven van Rotterdam blokkeren. Op vrijdag werd ook al actiegevoerd bij terminals in de haven. Volgens Geef Tegengas zijn de gemeente Rotterdam en de haven medeplichtig "aan de genocide in Gaza, de klimaatcrisis en tal van andere mensenrechtenschendingen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-508042004

Verbrand voedsel eten is net zo ongezond als roken, maar het ligt eraan wat je eet

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

Loading