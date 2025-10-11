ECONOMIE
Duizenden Palestijnen keren terug naar verlaten huizen

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 12:51
GAZA/TEL AVIV (ANP/RTR) - Palestijnen grijpen het bestand in Gaza zaterdag aan om massaal terug te keren naar hun verlaten huizen. Langs de kust trekken duizenden mensen in voertuigen of te voet richting het noorden van het gebied.
Een vrouw die te voet op reis was met haar dochter, sprak tegenover persbureau Reuters over een onbeschrijfelijk gevoel. "We zijn ontzettend blij dat de oorlog voorbij is en het lijden is geëindigd."
Nieuwszender Al Jazeera berichtte dat Palestijnen in het gebied voor het eerst in twee jaar een nacht zonder explosies en het geluid van drones achter de rug hebben. Israëlische troepen hebben zich deels teruggetrokken, al hebben ze nog steeds een groot deel van Gaza in handen.
Het plan is nu dat Hamas gijzelaars vrijlaat en Israël in ruil Palestijnse gevangenen laat gaan. Over gevoelige punten in het door de Amerikaanse president Trump gepresenteerde vredesplan moet nog wel overeenstemming worden bereikt.
