ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Action opende vorig jaar opnieuw een recordaantal winkels

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 8:36
anp290126099 1
ZWAAGDIJK (ANP) - Budgetwinkelketen Action heeft vorig jaar opnieuw een recordaantal winkels geopend. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Gemiddeld kwam er minstens één winkel per dag bij. Action kent mede daardoor een flinke groei.
Vorig jaar werden er 384 nieuwe winkels geopend, wat het totaal op meer dan 3300 winkels brengt. Voor het eerst werden er winkels in Zwitserland en Roemenië geopend, daarmee zit de discountwinkelketen nu in veertien landen.
Door de nieuwe winkels groeide het aantal klanten flink. Gemiddeld kwamen 21,6 miljoen klanten per week naar winkels van Action, dat waren er 18,7 miljoen in 2024. "Maar ook in onze bestaande winkels kwamen er meer klanten", licht topvrouw van Action Hajir Hajji toe.
De omzet van de winkelketen steeg door de stijging van het aantal klanten met ruim 16 procent naar 16 miljard euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

Loading