Action opende vorig jaar opnieuw een recordaantal winkels

ZWAAGDIJK (ANP) - Budgetwinkelketen Action heeft vorig jaar opnieuw een recordaantal winkels geopend. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Gemiddeld kwam er minstens één winkel per dag bij. Action kent mede daardoor een flinke groei.

Vorig jaar werden er 384 nieuwe winkels geopend, wat het totaal op meer dan 3300 winkels brengt. Voor het eerst werden er winkels in Zwitserland en Roemenië geopend, daarmee zit de discountwinkelketen nu in veertien landen.

Door de nieuwe winkels groeide het aantal klanten flink. Gemiddeld kwamen 21,6 miljoen klanten per week naar winkels van Action, dat waren er 18,7 miljoen in 2024. "Maar ook in onze bestaande winkels kwamen er meer klanten", licht topvrouw van Action Hajir Hajji toe.

De omzet van de winkelketen steeg door de stijging van het aantal klanten met ruim 16 procent naar 16 miljard euro.