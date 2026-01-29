UWV: nog dit jaar 14.500 nieuwe beroepsmilitairen en reservisten gezocht

Dit jaar moeten er 14.500 nieuwe beroepsmilitairen en reservisten bijkomen. Het UWV heeft de behoefte aan nieuwe mensen samen met Defensie in kaart gebracht. Bij 8 van de 10 vacatures gaat het dan niet om een gevechtsfunctie, maar om een ondersteunende baan in een specifiek vakgebied. Gezien de ontwikkelingen in de wereld wil Defensie de krijgsmacht uitbreiden.

UWV en Defensie werken al langere tijd samen om functies op te vullen. UWV ziet in de eigen bestanden ruim 19.000 werkzoekenden onder de 35 jaar met een achtergrond of interesse in een van de vier belangrijkste aandachtsgebieden bij Defensie: ICT, zorg, techniek, en transport en logistiek.

Het gaat volgens het UWV om beroepen die ook in de burgermaatschappij voorkomen, maar dan nu in een militaire rol. "Specifieke knelpuntfuncties met de grootste wervingsbehoefte zijn bijvoorbeeld bouwtechnici, monteurs, vrachtwagenchauffeurs en verpleegkundigen", stelt het UWV.