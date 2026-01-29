ECONOMIE
Kallas: kans op apart Europees leger nihil

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 8:40
anp290126100 1
BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas kan zich niet voorstellen dat EU-landen een apart Europees leger oprichten. "Als we parallelle structuren creëren, zal dat het beeld alleen maar vertroebelen", zei ze bij aankomst in Brussel voor een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.
In het leger is een duidelijke commandostructuur nodig, zodat duidelijk is wie bevelen aan wie geeft, zei Kallas. Als er twee parallelle structuren komen, is het risico dat in tijden van crisis orders tussen beide structuren vallen.
Nadat de VS hadden gedreigd Groenland te annexeren en zo het NAVO-bondgenootschap aan het wankelen hadden gebracht, is in Europa de discussie opgelaaid om tot een Europees leger te komen. Dat Europese leger zou Oekraïne ook kunnen helpen aan veiligheidsgaranties bij een vredesakkoord met Rusland.
Kallas ziet het niet gebeuren. "Elk Europees land heeft een leger en de legers van 23 EU-landen maken ook deel uit van de NAVO-structuren."
