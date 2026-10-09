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Acute geldzorgen bij noodlijdende bussenbouwer Ebusco

Economie
door anp
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DEURNE (ANP) - Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, "bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van Ebusco", heeft de beursgenoteerde onderneming vrijdag naar buiten gebracht.
Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant eerder in financiële problemen, waardoor Ebusco ook al vaker heeft getwijfeld over zijn voortbestaan. Doordat er telkens net op tijd geld vrijkwam, lukte het het bedrijf om overeind te blijven.
Nu lijkt de toestand opnieuw kritiek. Om zijn operationele kosten te financieren, heeft Ebusco op korte termijn "aanzienlijke extra financiering" nodig. Ebusco voert hierover gesprekken met een aantal aandeelhouders. Tot nu toe is er geen bindende toezegging verkregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts drie bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op negentien komt.
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