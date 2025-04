Adidas voert winst op in eerste kwartaal zonder Yeezy-sneakers

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Adidas heeft zijn winst in de eerste maanden van dit jaar flink opgevoerd. Sportschoenen in retrostijl als de Samba en Gazelle waren wederom populair. Het was het eerste kwartaal voor Adidas waarin er helemaal geen bijdrage meer was van de Yeezy-sneakers uit de eerdere samenwerking met de Amerikaanse rapper Ye.

De sportkledingfabrikant verkocht jarenlang schoenen en kleding die samen met Ye, voorheen bekend als Kanye West, waren ontworpen, maar verbrak in 2022 de samenwerking na antisemitische uitspraken van de artiest. Vervolgens duurde het nog een tijd voordat alle restpartijen waren verkocht.

De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, steeg in het eerste kwartaal met meer dan 80 procent tot 610 miljoen euro, blijkt uit voorlopige resultaten van Adidas. Mogelijk dat de cijfers later in het jaar wel worden geraakt door de invoerheffingen van president Donald Trump. Daarover zei Adidas in het woensdag naar buiten gebrachte bericht nog niets.