Adverteerderscoalitie ontbonden na juridische actie Elon Musk

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Global Alliance for Responsible Media (GARM), een vooraanstaande coalitie van adverteerders in de wereld, heeft zichzelf ontbonden. De organisatie heeft dat besluit genomen omdat Elon Musk's X eerder deze week een rechtszaak tegen haar heeft aangespannen.

GARM werd in 2019 opgericht door de World Federation of Advertisers, een netwerk van grote bedrijven waarvan onder meer Nike, McDonald's en Unilever lid zijn. De coalitie heeft een reeks veelgebruikte richtlijnen opgesteld die adverteerders helpen te voorkomen dat schadelijke content zoals haatdragende taal naast hun advertenties op sociale-mediaplatforms verschijnt.

Musk stapte met zijn socialemediaplatform X naar de rechter omdat een grote groep adverteerders tegen hem zou samenspannen. Veel bedrijven zijn gestopt met adverteren op X omdat ze vonden dat Musk niet genoeg actie ondernam om schadelijke berichten op het platform te weren. X zou hierdoor miljarden aan inkomsten zijn misgelopen. "We hebben twee jaar lang geprobeerd aardig te zijn. Nu is het oorlog", schreef Musk in een bericht op X.