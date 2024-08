Gewonde vader Urks gezin moet per helikopter naar Nederland maar de vlucht is te duur

De vader van het gezin uit Urk dat onder het puin van een ingestort hotel in het Duitse Kröv werd gehaald, moet per helikopter naar Nederland worden overgebracht. Maar omdat het gezin hiervoor niet verzekerd is, wordt een crowdfundingsactie opgezet. Dat heeft de 23-jarige moeder in het gezin vrijdag laten weten in een bericht op Instagram.

Bij het incident, dat dinsdagavond gebeurde, kwamen twee mensen om het leven. Eerst werden de moeder en een kind van 1 jaar onder het puin vandaag gehaald, later werd ook de vader gered. Gemeld werd dat hij zijn linkerarm had gebroken en een beschadiging heeft aan zijn slokdarm. Maar donderdag werd duidelijk dat zijn toestand "zorgelijk" is. Hij zou geen gevoel in zijn voeten hebben en een nierdialyse moeten ondergaan.

Vrijdag laat de moeder van het gezin weten dat er bij haar man in een Duits ziekenhuis incisies zijn gemaakt "in zijn schouder en heupgebied, met als doel om vochtophoping tegen te gaan, zodat de doorbloeding naar zijn benen door blijft gaan". Haar man, Mark, is "sinds gisteren helemaal opgezwollen, hij is haast twee keer zo groot. Ze blijven continu metingen doen op de druk in zijn buik, deze is op dit moment op een acceptabel niveau."

Infectiegevaar

Ze laat verder weten dat Mark de komende dagen "slapende" wordt gehouden. "Mark heeft drie zeer grote wonden door de operatie, die de komende maanden nog niet dichtgemaakt kunnen worden. Er is dus groot infectiegevaar. Bid dat er GEEN infecties zullen optreden", zegt ze. "Ze willen Mark zo snel mogelijk overbrengen naar Nederland, voordat zich eventuele nieuwe problemen voordoen."

"Wordt vervolgd", stelt ze, als ze vertelt dat er crowdfunding nodig is.