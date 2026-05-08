Advies aan Hoge Raad: niet iedereen hoeft compensatie box 3

DEN HAAG (ANP) - Mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de onwettige box 3-heffing, hoeven geen compensatie te krijgen. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, die daarover op een nog onbekend moment uitspraak doet. Vaak neemt de hoogste rechter het advies over.

De Hoge Raad oordeelde in 2021 dat de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3 in de jaren 2017 tot en met 2020 onwettig was. Daardoor kregen mensen die bezwaar hadden gemaakt recht op compensatie. Ook mensen die dat niet hadden gedaan, wilden geld zien. Daarop kwamen vier zaken bij de Hoge Raad te liggen, om op basis daarvan een mogelijke algehele compensatie uit te reiken.

De inspecteur van de Belastingdienst kan een afgeronde belastingaangifte achteraf nog verminderen als daar een gegronde reden voor is. Een uitzondering daarop is als er na de afronding relevante uitspraken door een rechter over zijn gedaan, zoals in het geval van de Hoge Raad over box 3. De advocaat-generaal oordeelt dat van deze uitzondering sprake is en dus niet iedereen compensatie hoeft te krijgen.