ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van explosie bij pand D66 is 37-jarige man

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 11:29
anp080526115 1
DEN HAAG (ANP) - De persoon die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Bij het pand in de Lange Houtstraat in Den Haag ging donderdagavond iets na 21.00 uur een vuurwerkbom af. Het gebouw raakte hierdoor beschadigd. Er waren op het moment van de explosie tientallen jongeren aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond.
De politie doet onderzoek naar het motief en of de man alleen handelde.
Dit najaar werd het pand ook vernield. Relschoppers gooiden na een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op het Malieveld ruiten in en er werd een brandende container richting het gebouw geduwd.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

gerard joling doet het wat rustiger aan1678171059

Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

114057607_m

Bijna alle noten zijn gezond, maar de walnoot is de beste

shutterstock_2744917923

5 onmisbare schoonmaaktips voor de voorjaarsschoonmaak

Loading