Verdachte van explosie bij pand D66 is 37-jarige man

DEN HAAG (ANP) - De persoon die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Bij het pand in de Lange Houtstraat in Den Haag ging donderdagavond iets na 21.00 uur een vuurwerkbom af. Het gebouw raakte hierdoor beschadigd. Er waren op het moment van de explosie tientallen jongeren aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek naar het motief en of de man alleen handelde.

Dit najaar werd het pand ook vernield. Relschoppers gooiden na een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op het Malieveld ruiten in en er werd een brandende container richting het gebouw geduwd.