RIVM: derde persoon test ook negatief op het hantavirus

BILTHOVEN (ANP) - De derde persoon die na klachten werd getest op het hantavirus is ook niet besmet, meldt het RIVM. In totaal werden drie personen met klachten getest die op dezelfde vlucht zaten als de 69-jarige Nederlandse vrouw, die later aan het virus overleed. Alle uitslagen zijn negatief.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet eerder al weten dat een van de geteste personen de KLM-stewardess was. Zij hielp de zieke vrouw toen ze op 25 april een tijdje aan boord was op de vlucht van Johannesburg naar Schiphol. De stewardess kreeg vervolgens klachten, maar testte negatief. Het RIVM geeft de testuitslagen door aan de WHO. Hierdoor ligt het voor de hand dat het om dezelfde persoon gaat, maar daar zegt het RIVM omwille van privacy niets over.

In totaal waren er 388 passagiers aan boord van die vlucht. Allen worden door de GGD gemonitord.

Er zijn op dit moment twee gevallen van het hantavirus in Nederland vastgesteld. Beide personen werden van het cruiseschip De Hondius geëvacueerd en liggen in isolatie.